Профессор назвала полезные свойства смеха Профессор Ткачева: у смеющихся людей сердце и сосуды здоровее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний меньше, чем у тех, кто смеется реже одного раза в месяц, рассказала KP.RU главный гериатр Минздрава России профессор Ольга Ткачева. Кроме того, смех непосредственно влияет на процессы головного мозга. Во время смеха вырабатываются эндорфин, окситоцин, серотонин и дофамин — гормоны, которые вызывают чувство радости и уменьшают выраженность боли, отметила эксперт.

Смех также активизирует рост клеток иммунной системы, которые производят антитела, тем самым снижая предрасположенность к инфекциям. Вдобавок смех помогает лучше запоминать информацию.

Лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Поэтому эмоционально окрашенная информация лучше запоминается, — добавила Ольга Ткачева.

По ее словам, при смехе усиливается кровообращение всех органов и активизируется дыхание, поэтому его можно применять как часть общеразвивающих упражнений. Например, для тех, кому тяжело выполнять обычную физическую нагрузку.

Ранее психолог Анна Маслакова раскрыла, как научиться радоваться жизни. По ее словам, важно физически проявлять свои эмоции: смех стимулирует выброс эндорфина, а слезы помогают избавиться от внутреннего напряжения и негативных эмоций.