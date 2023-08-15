Профессор назвал причины роста цен на обучение в вузах Профессор Белый: цены на обучение в вузах выросли в пределах инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на обучение в вузах является закономерным и объясняется официальным уровнем инфляции, считает профессор Евгений Белый. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он подчеркнул, что большинство учебных заведений предпочли поднять стоимость в пределах этого показателя. Кроме того, профессор считает, что «поднявшийся шум» вокруг роста цен не соответствует действительной ситуации.

Стоимость учебы индексируется в пределах официального уровня инфляции. <...> Мое личное мнение, что поднявшийся шум немного не соответствует реальной ситуации. Часть ведущих вузов, например «Сеченовка», серьезно подняли цены. Но, с другой стороны, многие вузы оставили цены на уровне прошлого года, — пояснил эксперт.

Белый уточнил, что цены на платное обучение формируются из суммы, необходимой для оплаты труда научно-педагогических работников, административного и обслуживающего персонала. Туда также закладываются расходы на материально-техническое обеспечение и содержание инфраструктуры вуза. Профессор напомнил, что тарифы на энергоносители увеличились, а зарплаты было необходимо проиндексировать. В связи с этим рост цен на обучение является обоснованным, считает эксперт.

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета Михаил Хачатурян уточнил, что предельный процент повышения стоимости определяет Минфин, он основывается на итогах предыдущих наборов. В некоторых ситуациях крупные вузы имеют право превысить этот предельный процент, уверен эксперт. Повышению стоимости способствует интерес абитуриентов к региональным вузам — в этом году там было открыто больше бюджетных мест. Хачатурян напомнил, что сейчас между университетами жесткая конкуренция — из школ выпускаются дети, родившиеся в период демографического кризиса.

Между вузами существует жесткая конкуренция за абитуриентов, и фактор повышения стоимости обучения эту конкуренцию только подстегивает, вынуждая вузы предоставлять скидки на обучение наиболее подготовленным и активным абитуриентам и впоследствии студентам. При этом в целом на ситуацию с набором рост стоимости обучения влияет не сильно, — уточнил эксперт.

Завкафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА Елена Дарда уточнила, что цены на обучения зависят от местоположения вуза. Например, стоимость по одной специальности в Москве будет на 50% выше, чем в Липецкой области. Она подчеркнула, что при использовании методики Минобразования для расчета базовая стоимость обучения сейчас составляет 320 тысяч рублей. Цены выше обусловлены имиджем вуза, пояснила Дарда.

Ранее стало известно, что ведущие университеты России подняли стоимость обучения в среднем на 12% в 2023–2024 учебном году. Особенно сильно выросла цена на образование в РАНХиГС, ВШЭ, СПбГУ и МИФИ.