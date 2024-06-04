Профессор предупредил об опасностях при разработке и использовании ИИ Профессор Кузнецов: негативные прогнозы о создании ИИ не беспочвенны

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Негативные прогнозы о создании мощного искусственного интеллекта имеют под собой весомую опору, заявил в беседе с «Москвой 24» профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов. Ученый добавил, что худущие сценарии о работе ИИ могут воплотиться в жизнь в следующие десять лет, так как в систему попадает все больше данных, за счет которых та получает развитие.

Искусственный интеллект влияет на ментальное, когнитивное сознание на информационном уровне. Потом воздействие может перейти в физическую плоскость, в том числе могут быть задействованы важные вооружения, — уточнил Кузнецов.

Ученый обратил внимание на то, что ИИ уже оставляет без работы специалистов разных профессий. В будущем, по его мнению, таких сфер станет все больше. При этом людям становится все сложнее отследить прогресс искусственного интеллекта. Кузнецов выступил за создание общества стран, которые будут сдерживать распространение высоких технологий по подобию членов ядерного клуба, куда входят государства, осуществившие разработку, производство и испытания ядерного оружия.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин ранее выступил за контроль в процессе разработки и использования IT-технологий. Во время участия в заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Алма-Ате политик подчеркнул, что использование ИИ может привести к кибермошенничеству или вмешательству в работу систем безопасности и критической инфраструктуры государств.