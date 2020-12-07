Профессор назвал необходимые во время пандемии лекарства

https://static.news.ru/photo/7fa5a9e4-38f4-11eb-ad53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН профессор Сергей Зырянов рассказал, какими лекарствами для домашней аптечки необходимо заранее запастись в период пандемии коронавируса.

По словам профессора, основные из необходимых — это жаропонижающие средства, при этом предпочтение стоит отдать препаратам на основе парацетамола, так как ибупрофен до сих пор не «реабилитирован» врачами: по некоторым данным, он может ухудшать течение коронавируса, сообщают «Аргументы и факты».

Кроме того, можно приобрести назальные спреи и капли от заложенности носа. Антибиотики Зырянов приобретать и применять без назначения врача не рекомендует, как и злоупотреблять витамином D.

Ещё очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания. Но чрезмерное использование витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности и так далее, — объяснил эксперт.

Также нельзя самостоятельно «назначать» себе антивирусные средства, способные вызвать массу нежелательных реакций.

Как писал NEWS.ru, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что появление новых бактерий в организме пациентов с коронавирусом, находившихся во время болезни на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), абсолютно нормально. Такая обыденная вещь не является новым признаком COVID-19.