Профессор напомнила о льготах для пенсионеров старше 70 лет

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может отличаться, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Финогенова рассказала , что неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право на скидку в 50% при оплате взносов за капремонт. Она даётся, если нет задолженности, а жильё находится в собственности. Освобождены от платежей за капремонт лица от 80 лет. Более того, им положена прибавка к пенсии. Более старшие россияне могут также получить скидку на коммунальные платежи, если на их долю приходится более 22% доходов пенсионера.

На федеральном уровне все пенсионеры освобождаются от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машино-места, гаражи, хозяйственные постройки до 50 «квадратов». Льгота применима к одному объекту каждого вида. Один раз в два года пенсионерам с Крайнего Cевера гарантируется оплата проезда по железной дороге до места отдыха и обратно, добавила Финогенова.

Эксперт также напомнила, что в своём регионе пенсионеры могут рассчитывать на льготы при уплате налога на землю, находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании.

В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию, — подчеркнула профессор.

Ранее стало известно, что гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, в каких случаях государство берёт на себя оплату капремонта домов. Это ряд льготников, которым положена субсидия, и не только. Рассчитывать на указанную льготу могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы Чернобыльской АЭС, ветераны труда.