Профессор МГУ раскрыл полезные свойства вулканического пепла для почвы Профессор МГУ Хомяков: вулканический пепел в почве способствует получению хорошего урожая

Фото: Администрация Усть-Камчатского района

Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад

Образующийся при извержении вулканов пепел содержит, в частности, макро- и микроэлементы питания растений, необходимые для роста и развития культур, участвующих в формировании урожая, заявил NEWS.ru профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков. Он подчеркнул, что эти элементы содержатся и в самих растениях, но составляют от одного до 10% сухой биомассы.

Это значительные цифры. Без этих элементов минерального питания формировать урожай невозможно. На вулканических отложениях формируются так называемые вулканические почвы, и они очень плодородные, на них растет большое количество разных сельскохозяйственных культур, — заметил Хомяков.

По его словам, в пепле также частично содержится фосфор, калий, кальций, магний и основные микроэлементы питания растений. При этом на вулканических отложениях формируются не кислые почвы, что способствует получению хорошего урожая и качественной продукции для большинства сельскохозяйственных культур.

Для самой природы пепел полезен, но дело в концентрации, объемах и силе извержения. Если показатели достаточно высокие, то это приводит не только к появлению пепла, абразива в атмосфере, что уже препятствует другой деятельности. Например, речь может идти о проблемах с авиасообщением. Кроме того, существует риск возникновения глобальных экологических последствий, — добавил профессор.

Пепел идет в качестве удобрения в небольших количествах вперемешку с хорошим грунтом, рассказал глава питомника растений «Сады Камчатки» Григорий Ландышев.

Он больше [подходит] для лиственных пород, для жимолости, голубики, курильского чая и таких растений, — заключил собеседник.

Ранее руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что последствия извержения вулкана Шивелуч, произошедшего ночью на Камчатке, пока сложно выяснить из-за плохой погоды и облачности. По словам ученого, ночное извержение продолжалось около пяти часов и утром над Ключами висела огромная пепловая туча, в результате днем было темно как ночью. Камчатский филиал Геофизической службы РАН ранее сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.