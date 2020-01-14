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Четверть россиян в возрасте старше 50 лет жалеют, что не стали копить деньги на старость. Также в регионах уверены, что собственных сбережений им не хватит для комфортной жизни на пенсии.

Так думают 72,8% россиян старше 50 лет, пессимистичнее всего смотрят в будущее жители Урала, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга. Такие выводы были сделаны по итогам опроса негосударственного пенсионного фонда, пишут «Известия». Экономить...