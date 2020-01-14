Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что в России ещё может наступить похолодание. По его словам, для этого должна измениться система, при которой постоянно наблюдается низкое давление в определённой позиции и поступает тёплый воздух.
Данная система является проявлением планетарных волн в атмосфере,
Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система ещё передвинется, и мы попадем на её другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки, — объяснил профессор.
Он предположил, что нынешней зимой ещё будет «холодно и снежно».
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики пообещали россиянам новые погодные рекорды зимы и весны. По их мнению, начавшаяся тёплой в новом году зима — ещё не предел рекордам. Ближайший температурный рекорд ожидается уже в четверг, 16 января, когда в центральной части России будет до +5 тепла. Морозцы ещё будут, но существенными их не назвать. Так что эта зима войдёт в историю как самая тёплая за 130 с небольшим лет. Теплее, чем обычно, будут март и апрель.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен