Профессор МГИМО Вяземский заявил, что с ЕГЭ связана «мощная коррупция»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущие вузы России должны самостоятельно отбирать студентов, не ориентируясь на результаты ЕГЭ, рассказал NEWS.ru ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. Он уточнил, что со сдачей единого госэкзамена связанна большая коррупционная схема.

Для ребят из отдаленных сел есть олимпиады, они могут поступить через них, а через ЕГЭ — в вузы, признающие ЕГЭ. Но поскольку с ЕГЭ связана мощная коррупция... Есть Север, откуда Ломоносов, а есть другие республики. Я лично знаю студентов, которые, я вообще не понимаю, как поступают к нам в МГИМО, по-русски говорить не умеют, — сказал Вяземский.

Профессор напомнил, что до введения ЕГЭ жители различных регионов России, из деревень и сел поступали в ведущие вузы страны, пройдя конкурс, так как «система отбирала сильных людей, откуда бы они не приехали».

Вместо этого мы получаем людей, которые привозят 100 баллов, а в этом предмете ничего не понимают. Деревни и села разные, с ними нужно осторожно, надо отличать Ломоносова от взяточника, потому что, естественно, коррупция в отдаленных местах намного проще, цены ниже, — объяснил Вяземский.

Он уточнил, что для успешного поступления нужен не только талант, но и упорство. Профессор привел в пример историю актрисы Фаины Раневской, которая заикалась, была «стоеросовая», однако добилась своей цели. При этом студентка самого Вяземского считала, что в произведении Льва Толстого «Война и мир» русские воевали с немцами, а не французами.

А что касается демагогии по поводу отдаленных городков. По своим умникам я знаю, что чем дальше от Москвы, тем дети способнее и трудолюбивее, — добавил профессор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ЕГЭ дает социальный лифт, так как ученики из дальних уголков России могут с помощью экзамена поступать в престижные вузы страны.