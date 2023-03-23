Профессор МГИМО Вяземский назвал основной недостаток ЕГЭ Профессор МГИМО Вяземский назвал главным недостатком ЕГЭ неумение учеников мыслить

В выпускных классах при подготовке к ЕГЭ детей учат не мыслить, а запоминать конкретные сведения, рассказал NEWS.ru ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. Он уточнил, что в этом заключается главный недостаток госэкзамена — у учеников «искусственный» интеллект.

Основной недостаток [ЕГЭ] заключается в том, [что] в последних классах, когда определяется судьба человека, когда его надо учить мыслить в рамках тех предметов, которым он хочет посвятить дальнейшую жизнь, его учат шагистике. Не мышлению, а знаниям конкретным, которые любой нормальный человек, если надо, может получить через Википедию. Если заучивать — толку никакого. Может, есть [толк] для людей средней ограниченности, — сказал профессор.

По его словам, ученики отлично знают, когда произошла Невская битва и Ледовое побоище, однако не могут объяснить, чем князь Александр Невский отличался от других. Вяземский предположил, что в выпускных классах убивают собственный интеллект школьников, который дает им широкое пространство для мышления. К тому же предметы, сдаваемые на ЕГЭ, часто лишь отдаленно связаны с направлением, по которому будет обучаться студент.

ЕГЭ — это шагистика, это плац, это Гатчина, только в интеллектуальном направлении, — подчеркнул Вяземский.

Ранее профессор заявил, что ведущие вузы России должны самостоятельно отбирать студентов, не ориентируясь на результаты ЕГЭ, так как со сдачей единого госэкзамена связанна большая коррупционная схема.