Профессор из Гарварда: инопланетяне могут обладать возможностями бога FoxNews: физик из Гарварда сравнил инопланетный разум с божественным

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Профессор Гарвардского университета Ави Леб, занимающийся изучением НЛО, в интервью FoxNews предположил, что на Земле может присутствовать древняя инопланетная цивилизация, обладающая техническими возможностями, сравнимыми с могуществом библейского бога. В качестве доказательства физик привел найденный на дне Тихого океана металл, превосходящий по прочности все известные материалы на планете.

Возможно, существует множество цивилизаций, которые более совершенны, чем мы. Разум, который понимает, как объединить квантовую механику и гравитацию, может быть способен создать зародыш вселенной в лаборатории. Эту способность мы приписываем богу в религиозных текстах. Поэтому людям может показаться, что сверхразвитая цивилизация обладает божественными способностями. Представьте себе пещерного жителя, посетившего Нью-Йорк и увидевшего все технологические гаджеты, которые кажутся ему чудом, — пояснил ученый.

Леб рассказал, что найденный на дне Тихого океана материал не является обломком метеорита и может быть искусственно создан цивилизацией, превосходящей человечество в развитии.

Очень развитая научная цивилизация может обладать сверхтехнологичными знаниями, их более высокий уровень интеллекта может быть не понятен нам, — подчеркнул Леб.

Ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий. По его словам, в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были найдены неизвестные ранее биотехнологии. Об этом Груш сообщил во время первых публичных слушаний в американском конгрессе о существовании внеземных цивилизаций. При этом он отказался приводить какие-либо подробности о находках, добавив, что правительство США готовит против него репрессии «за правду об НЛО».