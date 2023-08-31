Сооснователь ВШЭ Андрей Яковлев сообщил об уходе из вуза

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Андрей Яковлев

Экономист, сооснователь Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Яковлев сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) о своем уходе из вуза. Специалист проработал в институте более 30 лет с момента его основания в 1993 году. Как заявил он сам, причиной ухода из института стало «истечение срока действия контракта».

На прошлой неделе закончилась 30-летняя история моих трудовых отношений с ВШЭ. <...> Проработав больше 18 лет проректором (с разными сферами ответственности — от прикладных и академических исследований до финансов и стратегии развития) и будучи директором крупного НИИ в структуре ВШЭ, ординарным профессором и председателем научной комиссии ученого совета, я не думал, что уйду из ВШЭ так, как это произошло сейчас — по причине «истечения срока действия контракта», — признался экономист.

По его словам, к началу 2023 года Россию покинули около 700 преподавателей и научных сотрудников университета. Яковлев считает, что раньше ВШЭ сильно выделялась на фоне других институтов по академическому уровню и составу преподавателей, а сейчас она превратилась в «обычный вуз».

Ранее DOXA сообщала, что ВШЭ уволила преподавателя Илью Инишева из-за его антивоенных высказываний в соцсетях. По информации журнала, вуз считает поступок сотрудника «аморальным» и «несовместимым с продолжением работы».