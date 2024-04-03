Профессор хирургии рассказал, как готовить молодых врачей Профессор Бокерия призвал оставлять студентов-медиков при крупных больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачей не следует сразу после окончания института направлять работать в регионы, заявил президент НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева академик РАН, профессор хирургии Лео Бокерия в ходе дискуссии на тему «Россия — здоровая держава» в рамках проекта «Разговоры о важном». В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он сказал, что молодые специалисты должны пройти ординатуру или аспирантуру в ведущих медцентрах.

Этого категорически не надо делать! Они (будущие врачи. — NEWS.ru) сначала должны пройти обучение, ординатуру, а если будут способны, и аспирантуру в ведущих центрах. И только потом им можно ехать туда на работу. Это была такая глупость — посылать человека, который только закончил институт. Он ведь мог закончить на тройки. Да это и отличников касается. Никакой практики, а его посылают куда-то [к черту] на кулички, — заявил он.

По словам врача, для молодого человека такое обучение принесет двойную пользу: во-первых, он будет нормально работать, во-вторых, будет обучать, потому что он уже ученый. И у людей появится интерес тоже поехать куда-то.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции по итогам года, что включит продолжение модернизации первичного звена системы здравоохранения в свою предвыборную программу. По его словам, особое внимание следует уделить этой работе в сельской местности.