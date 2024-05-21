Профессор биологии разнес китайский проект по криогенной заморозке человека Профессор Савельев: разморозить человека после криосна невозможно

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Погрузить человека в криосон и затем разморозить невозможно, считает заведующий лабораторией развития нервной системы профессор Сергей Савельев. В разговоре с NEWS.ru он назвал «бредятиной» китайский проект по криогенной заморозке и все схожие с ним программы. По словам доктора биологических наук, это всего лишь прекрасный бизнес, так как никто из «покойников не жалуется».

Информация о том, что в ближайшем будущем мы сможем погрузить человека в криосон и разбудить его — бредятина. Этим занимаются в США уже на протяжении 40 лет, ни один человек там еще не очнулся. Это практикуется уже очень давно, есть специальное «трупохранилище» замороженных покойников, богатых дураков. Я считаю, что это прекрасный бизнес, потому что покойники не жалуются, ни один не оттаял, очень удобно, — высказался профессор.

По словам Савельева, как таковых стволовых клеток нет. Он уточнил, что они не будут превращаться во все, что захочется. Ученый добавил, что технология замораживания, которую используют сейчас, применяется еще со времен Второй мировой войны. Клетки нужно погрузить в специальную среду и заморозить в монослое. При таком подходе большая часть клеток сохранится, но они не смогут превратиться в органы и ткани, уточнил эксперт.

Стволовые клетки не могут превращаться в те органы и ткани, которые нам обещали 20 лет назад, я не вижу тут достижений, — подчеркнул профессор.

Ученые Каролинского института в Швеции ранее применили для терапии рака так называемые внеклеточные везикулы — небольшие мембранные пузырьки, которые наполняются химиотерапевтическим лекарством и прикрепляются к поверхности антител. Их цель — уничтожать опухолевые клетки и действовать в качестве иммунотерапии. Ученые пришли к выводу, что везикулы с химиотерапевтическим препаратом уменьшали рост опухоли и улучшали выживаемость подопытных грызунов.