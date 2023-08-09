«Профессиональная доносчица» оценила результаты своей деятельности Анна Коробкова: после 1303 моих доносов 14 человек оштрафовали, а шестерых уволили

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После 1303 доносов женщины по имени или под псевдонимом Анна Коробкова 14 человек оштрафовали, шестерых уволили, двое получили выговоры, сообщила она сама проекту «Адвокатская улица» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Активистка пишет жалобы в разные органы с 24 февраля 2022 года.

Три «прокиевских» сайта благодаря ей заблокировали, одну листовку удалили из общественного места, а пять надписей в общественных местах закрасили.

Она заявила, что россияне не должны давать комментариев СМИ-иноагентам, чего она и пытается добиться. Женщина вспомнила, как Минюст признал иностранным агентом даже доярку, ни разу до того ни привлекавшуюся к ответственности.

Коробкова также выразила надежду, что власти РФ зачистят «разросшуюся адвокатуру», как в Белоруссии.

Ранее адвокат Калой Ахильгов посетил Центр «Э», чтобы прокомментировать донос со стороны женщины. Как он сообщил, она обвинила его в разговоре с журналистами телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). О своих действиях Коробкова уведомила самого адвоката в электронном письме.

В апреле антрополог Александра Архипова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) связалась с женщиной под псевдонимом К., называющей себя «профессиональным неоплачиваемым доносчиком». Она смотрит все видео СМИ, признанных иноагентами, и потом сообщает о выступающих там гражданах РФ. По всей вероятности, это именно Коробкова.