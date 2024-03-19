«Профессионал высшего уровня»: Непомнящий рассказал о знакомстве с Уткиным Тренер Непомнящий рассказал, как Уткин пригласил его работать на телевидении

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Валерий Непомнящий

Футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что познакомился с журналистом Василием Уткиным в 1990 году, с тех пор у них завязались приятельские отношения. По его мнению, он был одним из лучших, если не лучшим комментатором этого поколения.

Тогда он, совсем молодой журналист, брал у меня интервью после чемпионата мира. С тех пор у нас сложились очень близкие, приятельские отношения. Он много раз был у меня дома по разным поводам, мы с ним много о чем рассуждали. Более того, он приглашал меня на работу, и я работал целый год на «НТВ-Плюс». У меня была своя программа, а он был главным редактором отдела футбола, — рассказал Непомнящий.

По его словам, Уткину не было равных в разговорном жанре. Он отметил, что журналист к тому же отлично писал.

Он профессионал высшего уровня. У него были феноменальные способности, великолепная память. У него очень хороший глаз на футболистов, определял уровень игроков. Конечно, он сделал много полезного для сегодняшнего поколения комментаторов. Он был их шефом, учителем и наставником. Человек выдающихся качеств. Но, как у любого, были и недостатки: слабое здоровье, не очень счастлив был в личной жизни. Это тоже накладывало [отпечаток] на его отношение к окружению. Он был выдающимся человеком. Ушел из жизни совсем молодым, — сказал Непомнящий.

Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Экс-тренер и бывший спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт ранее назвал его одним из лучших спортивных журналистов в России. По его словам, Уткин был независимым и свободолюбивым человеком.