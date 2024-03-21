Профайлер расшифровал реакцию Кологривого на арест и сделал вывод Профайлер Давыдов: Кологривый не стыдится произошедшего в баре в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Профайлер Денис Давыдов предположил в разговоре с NEWS.ru, что российскому актеру Никите Кологривому не стыдно за произошедшее в новосибирском баре. Эксперт не исключил, что артиста больше волнуют негативные последствия поступка.

На видео у Кологривого заметен сильный стресс — последите за глазами, забыл, как моргать, притом что в спокойном состоянии человек моргает раз в три-четыре секунды. Все его реакции на происходящее негативны, сомневается в собственных словах, постоянно пожимает плечами, ссылается на внешние факторы. На видео из суда ему не стыдно за произошедшее, но есть негативное отношение к последствиям, — отметил Давыдов.

Решение об аресте Кологривого за мелкое хулиганство ранее принял Центральный городской суд Новосибирска. Там установили, что 19 марта актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт в баре. В частности, Кологривый оскорблял работников заведения, а также укусил за ногу администратора. Перед заседанием суда артист заявил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения за свое поведение.

Эксперт по коммуникациям и личному бренду Наталья Глазунова ранее заявила, что на Кологривого обрушилась слава и медийное давление, с которым он не смог справиться. Она считает, что именно поэтому актер «ступил на дорожку скандалов», а его репутация и доверие аудитории начали рушиться.