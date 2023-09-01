Профайлер раскрыл, является ли тюремное фото Трампа постановочным Профайлер Давыдов: тюремное фото Трампа однозначно постановочное из-за бровей

Фото, сделанное экс-президентом США Дональдом Трампов в тюрьме однозначно постановочное, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Эксперт отметил, что снимок призван вызвать у зрителя ощущение, что изображенный человек чем-то разгневан, сосредоточен и нацелен на что-то.

Фотография постановочная, призвана вызвать у зрителя ощущение, что Трамп разгневан, сосредоточен, нацелен на что-то. Главным признаком выступают сведенные брови и вертикальные складки. Не видно переходного состояния в другую эмоцию, что присуще случайным снимкам. Четко подобранный ракурс, прическа в статике, нет переходного состояния эмоций, не дополнительных микровыражений — постановка, — добавил Давыдов.

Собеседник объяснил, что в основе восприятия собеседника или оппонента лежит неосознанное считывание микровыражений, вызванные в свою очередь эмоциональным состоянием, как результатом на внешний раздражитель или ситуацию.

Микровыражения мелькают на доли секунды и, как правило, идут в связке с другими. Например гнев на что-то или кого-то сопровождался бы еще расширенными ноздрями носа, сжатыми скулами, положением нижнего века глаз. На фото должны быть признаки внутреннего напряжения, слегка или сильно сжатые губы, как дополнительный признак естественной (не постановочной) реакции, — подытожил Давыдов.

Бывшего главу Белого дома взяли под арест в тюрьме округа Фултон накануне. Он сам приехал туда, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Здесь его и сфотографировали. Арест был формальным, после чего его освободили под залог в $200 тысяч на период рассмотрения дела.

Снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото. Да и сам Трамп с начала года трижды проходил процедуру ареста, однако прежде его не фотографировали.