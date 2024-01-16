Профайлер раскрыл, чем «несет» от официального портрета Карла III Профайлер Давыдов: от портрета Карла III «несет» неуверенностью и слабостью

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Официальный портрет короля Великобритании Карла III выдает неуверенность, слабость монарха, его презрение к окружающим, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, от изображения главы государства «несет» неискренностью.

Левое одностороннее растяжение уголка рта — презрение. К фотографу, контексту, композиции — мы не знаем. Нет сбалансированного и направленного к зрителю положения. Положение корпуса — от «собеседника», это не связано с более удобным положением ради осанки. Уведённая назад левая сторона и плечо — признак человека, не искреннего или скрывающего что-то в данный момент, — отметил Давыдов.

Собеседник добавил, что положение бедер говорит об отсутствии устойчивой и сбалансированной позиции, а вес и баланс завалены на левую ногу, что говорит о неуверенности. Давыдов также рассказал, что правая рука также сигнализирует о неуверенности Карла III.

Руки. Левая — нет вопросов. Плотно, хорошо, привычно обхватывает оружие. Правая — как результат разбалансированности и неуверенности является дополнительной точкой опоры. А не символическим жестом уверенной позиции. Речь об официальном портрете и невербальном посыле, который он несет. А несет от него — неискренностью, неуверенностью, слабостью, — заявил Давыдов.

По его словам, авторы снимка, вероятно, хотели передать совершенно иные черты характера короля Великобритании: его лицо якобы преисполнено величием и спокойствием, а темная форма адмирала Королевского ВМФ призвана напомнить, что Британия стала великой благодаря монархии и флоту.

Символы королевской власти, ордена, медали на форме оттеняют доблесть и мудрость в облике государя. Игра света и тени в сочетании с портретами и бюстами передает глубину исторической преемственности. Зелёный и золотые тона стен королевской резиденции добавляют изображению роскоши и торжественности. На этом фоне тёмная фигура Карла III смотрится внушительно и с достоинством, — считает Давыдов.

Собеседник предположил, что безупречно белые перчатки и снятый головной убор Карла III говорят о незапятнанной репутации монарха, чистых помыслах и открытом забрале по отношению к своим подданным. Давыдов подытожил, что «левая рука, твердо сжимающая меч, должна была напомнить врагам о неминуемом наказании, а друзьям — о надежной поддержке».

Ранее королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном — принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.