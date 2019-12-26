https://static.news.ru/photo/d6558a74-2807-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Комитет по тарифам и ценам Московской области сообщил о подорожании проезда по карте «Стрелка» с 1 января 2020 года на 3%.

Стоимость одной поездки по транспортной карте «Стрелка» составит 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 35 рублей 46 копеек плюс 4 рубля 48 копеек за каждые следующие 2,5 километра. Тарифы будут проиндексированы на 3%, — сообщает РИА Новости.

Также уточняется, что стоимость разового билета, приобретаемого у водителя, при поездке по городу вырастет с 53 до 56 рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, правительства Москвы и Подмосковья утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД). По абонементам, записанным на карты «Тройка» и «Тройка-Стрелка», пассажиры смогут ездить по маршрутам Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск с бесплатной пересадкой на метро, МЦК и наземный транспорт Москвы.