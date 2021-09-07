Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) для всех пассажиров будет бесплатным в День города, 11 сентября. Об этом в своём Twitter-аккаунте написал мэр столицы Сергей Собянин.

Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца, — сообщил градоначальник.

Мэр подчеркнул , что ежедневно в будни этим видом транспорта пользуются более 500 тысяч человек.

Ранее Собянин заявил, что в День города не планируется больших концертов, однако фейерверк по случаю 874-го дня рождения столицы состоится.

Мэр Москвы ранее рассказал в своём блоге о росте регистрации карты «Тройка», а также о том, что общественный транспорт в столице подешевел в полтора раза после введения бесплатных пересадок между разными маршрутами на всём наземном транспорте столицы. По словам Собянина, для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год: при этом мэрия намерена и далее совершенствовать билетную систему, чтобы поездки «становились ещё удобнее и выгоднее».