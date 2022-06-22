Проезд детей до семи лет в электричках и поездах в России стал бесплатным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В силу вступил закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках, напомнил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Закон вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах, — написал Володин.

Бесплатный проезд также коснется поездов ЦППК, МТППК и Аэроэкспресс, оформлять при этом бесплатный билет не нужно.

Ранее создатели соответствующего законопроекта указывали, что дети от пяти до семи лет являлись наиболее социально незащищенной категорией людей, обязанных оплачивать проезд на пригородных электричках в полном объеме, в отличие от детей до пяти лет и после семи лет. Скидка в 50–75% для детей от пяти до семи лет предусматривается в 48 субъектах РФ, в остальных регионах скидок не было.