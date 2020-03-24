https://static.news.ru/photo/7cbca7ae-6e70-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект закона, ужесточающего ответственность за нарушение карантина, внесён в Госдуму. Во втором чтении документ могут дополнить наказанием за распространение ложных сведений о коронавирусе нового типа (COVID-19), рассказал глава парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За несоблюдение ограничений, повлёкшее по неосторожности массовое инфицирование граждан, предлагают лишать свободы на срок до трёх лет. Если подобные действия повлекут смерть человека — до пяти лет, смерть двух и более лиц — до семи лет, пишет ТАСС.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека. В мире число заражённых составляет свыше 422 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал россиян быть готовыми к любым неожиданностям. Вряд ли эта фраза могла поднять настроение в правительстве Михаила Мишустина, призванного навести порядок в не самом процветающем, но стабильном хозяйстве, доставшемся от Дмитрия Медведева.