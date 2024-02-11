Проект закона о предельном возрасте военных исчез с сайта правовых актов «Коммерсант»: проект о предельном возрасте военных исчез с сайта правовых актов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Законопроект Минобороны РФ о повышении возраста для увольнения контрактников пропал с официального сайта нормативных правовых актов, пишет «Коммерсант». По данным газеты, документ был опубликован на портале 8 февраля.

Проект удален. <...> Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно, она устарела, была удалена или был введен неверный адрес в адресной строке, — говорится в сообщении на странице документа.

Поправки, подготовленные МО РФ, предусматривали установление единого предельного возраста пребывания на военной службе для мобилизованных и контрактников в период мобилизации, военного положения или военного времени. Инициатива предполагала, что при мобилизации предельный возраст для всех высших офицеров составит 70 лет, для остальных контрактников — 65 лет, отмечает издание.

В пояснительной записке к документу говорилось, что действие законопроекта распространяется на правоотношения, оформленные с 24 февраля 2022 года. В ведомстве обосновали необходимость поправок тем, что это позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии без снижения уровня боевой готовности и боеспособности войск в период проведения СВО.

Действующее законодательство устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для военнослужащих, заключивших контракт после 24 июня 2023 года. В случае внесения поправок эта неопределенность будет исключена, считают в ведомстве.

С 1 января 2024 года вступил в силу закон, повышающий верхнюю границу призывного возраста для службы в ВС РФ с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась на уровне 18 лет.