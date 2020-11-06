Проект закона о наказании за реабилитацию нацизма внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/d705b178-2028-11eb-8805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в Интернете. Соответствующие документы с изменениями в УК и КоАП опубликовали в базе данных парламента.

Как рассказали в пресс-службе политика, сегодня за подобные деяния с использованием СМИ и Сети влечёт повышенную ответственность, предлагаемые поправки призваны устранить пробелы в статье «О реабилитации нацизма» и включить в неё такой квалифицирующий признак, пишет РИА Новости.

Инициатива подразумевает за отрицание приговоров Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложной информации о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны в Сети штраф от 100 до 500 тысяч рублей или пятилетние принудительные работы, либо лишение свободы на такой же срок.

Кроме того, документ предусматривает привлечение к административной ответственности для юрлиц, за подобные нарушения им будут грозить штрафы от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета правонарушения. Представителя парламентария отметили, что инициативу поддержали в кабмине, Верховном суде, Следкоме и Роскомнадзоре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пермский краевой суд вынес приговор по делу жителя Перми Даниила Шестакова, опубликовавшего на сайте акции «Бессмертный полк» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Мужчине были предъявлены обвинения в реабилитации нацизма.