Проект принятия устава Международной организации по миграции внесли в ГД

https://static.news.ru/photo/4f006588-6ade-11eb-bfc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму проект закона о принятии Россией устава Международной организации по миграции (МОМ). Соответствующий документ опубликован 9 февраля 2021 года в электронной базе ГД.

Пояснительная записка к бумаге гласит, что MOM — крупнейшая межправительственная структура, специализирующаяся на проблеме миграции.

[Вступление РФ в МОМ] позволит укрепить международный статус Российской Федерации в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере, — говорится в документе.

В MOM входят 173 страны. Ещё восемь государств имеют статус наблюдателей.

Накануне шестерых граждан СНГ задержали за изготовление поддельных документов для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. По данным источника, за минувший год злоумышленники заработали более 2 млн рублей на легализации мигрантов — в общей сложности более тысячи человек получили поддельные документы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что организованная межэтническая группа в составе порядка 10 человек создала целую сетевую структуру.

Как ранее писал NEWS.ru, проходить биометрический и медицинский контроль всем мигрантам, прибывающим в РФ из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, предложило правительство. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Госдумы 1 февраля. В документе речь идёт в первую очередь о представителях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих в Россию на заработки.