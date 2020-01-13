https://static.news.ru/photo/769b50ba-360c-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект постановления об амнистии, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, внесён на рассмотрение Госдумы.

Автором документа является депутат Сергей Иванов. Он предлагает освободить от наказания ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, бывших силовиков — участников контртеррористических операций на Северном Кавказе, ликвидаторов последствий взрыва на ЧАЭС, несовершеннолетних, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет, инвалидов I и II групп и ещё ряд категорий заключённых и попавших под уголовное преследование лиц.

Действие амнистии не будет распространяться на осуждённых за умышленные убийства, грабежи, терроризм, экстремизм, захват заложников и другие особо тяжкие преступления.

Проект постановления опубликован на сайте Госдумы. Автор предлагает объявить амнистию, руководствуясь принципом гуманизма, закреплённым в Конституции РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что за амнистию высказался глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он полагает, что её объявление было бы правильным решением, поскольку 75-летие Победы является серьёзной датой.