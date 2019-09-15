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В России 15 сентября стартует мониторинг системы питания различных групп населения. Участниками пилотного проекта станут сразу пять российских регионов: Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

Инициатива принадлежит Роспотребнадзору. Мониторинг будет проходить путём опроса или анкетирования. Специалисты намерены выяснить, какие продукты потребляют граждане, в каком количестве и насколько их рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, передаёт ТАСС . Проводить исследования будут сотрудники Роспотребнадзора и учёные из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска.

Ранее, как писал News.ru, родителям школьников дали советы по правильной организации их питания. Как заявили в Роспотребнадзоре, приёмы пищи должны быть регулярными, еда — свежей и разнообразной. Кроме того, при составлении меню необходимо учитывать энергетическую ценность продуктов. Стоит также отказаться от жареных блюд в пользу варёных или запечённых. Режим питания должен включать три основных приёма пищи — завтрак, обед, ужин — и два перекуса — второй завтрак и полдник.