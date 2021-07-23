Проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам внесён в Госдуму

Законопроект. предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам внёс на рассмотрение парламентариев глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст документа опубликован в Telegram-канале депутата.

В пояснительной записке к законопроекту Нилов предлагает внести поправки в закон «О страховых пенсиях» и признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам.

Ярослав Нилов отмечает, что после отмены индексации резко сократилось число работающих пенсионеров — с 15,3 млн до 9,6 млн. При этом большинство не ушли с работы, а просто стали трудиться нелегально. Депутат считает, что отсутствие индексации для работающих пенсионеров несправедливо.

Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. <...> Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности, — подчёркивает законодатель.

Нилов считает, что отсутствие индексации противоречи части 6 статьи 75 конституци РФ, предполагающей индексацию пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном законом.

Кроме того, с 1 января 2022 года предполагается пересмотр размера страховой пенсии по коэффициенту равному 104 рублям 69 копейкам. Таким образом. размер фиксированной выплаты к пенсии составит 6 401 рубль 10 копеек.

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