https://static.news.ru/photo/e0c0a83c-627b-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед и Лига безопасного интернета разрабатывают законопроект о штрафах за противоправный контент в интернете. Инициаторы рассчитывают, что штрафы могут защитить детей от пропаганды экстремизма и наркомании в Сети.

Между тем, одна из интернет-компаний проект считает вредным и нереализуемым, так как противоречит конституционным правам человека на поиски и получение информации, пишет «Коммерсант».

На сегодня модераторы удаляют сотни тысяч опасных и противоречащих правилам компаний постов. Занимается подготовкой проекта комитет Совфеда по науке, образованию и культуре, Роскомнадзор к разработке инициативы не привлекался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Отмечается, что больше всего инициативу одобряют люди старшего возраста — от 55 лет.