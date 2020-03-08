Совфед и Лига безопасного интернета разрабатывают законопроект о штрафах за противоправный контент в интернете. Инициаторы рассчитывают, что штрафы могут защитить детей от пропаганды экстремизма и наркомании в Сети.
Между тем, одна из интернет-компаний проект считает вредным и нереализуемым, так как противоречит конституционным правам человека на поиски и получение информации,
На сегодня модераторы удаляют сотни тысяч опасных и противоречащих правилам компаний постов. Занимается подготовкой проекта комитет Совфеда по науке, образованию и культуре, Роскомнадзор к разработке инициативы не привлекался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Отмечается, что больше всего инициативу одобряют люди старшего возраста — от 55 лет.
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