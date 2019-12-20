Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о новых штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Об этом
Документ был подготовлен в соответствии с поручением президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока. Накануне проект одобрили на заседании правительства.
Ранее Госдума приняла поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе», которые запрещают распространять сведения о потенциально опасных психоактивных веществах. Новый проект подкрепляет действие этого закона повышенными санкциями в отношении организаторов такой пропаганды в интернете, отметил депутат.
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили «неиспользованный» триллион рублей «раздать» россиянам. По данным Счётной палаты, к концу года один триллион рублей из федерального бюджета останется неизрасходованным. По мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, эти деньги необходимо потратить на 13-е зарплаты, пенсии и стипендии.
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