Проект о доступе к книгам иноагентов в библиотеках принят в первом чтении ГД приняла в первом чтении проект о доступе к книгам иноагентов в библиотеках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, посвященный доступу к книгам иноагентов в библиотеках, принят депутатами Государственной думы в рамках пленарного заседания в первом чтении, передает корреспондент NEWS.ru. С инициативой выступили члены думского комитета по культуре 26 марта текущего года.

Согласно документу, предлагается зафиксировать утверждение правил размещения и предоставления в библиотеках материалов за авторством лиц, включенных в реестр иностранных агентов или перечень террористов и экстремистов, за Министерством культуры РФ. По предлагаемой норме ведомство сможет составлять списки таких материалов и оповещать о них библиотеки.

Инициаторы законопроекта пояснили, что сейчас книги иноагентов находятся в свободном доступе в библиотеках, что способствует пропаганде авторов, «деятельность которых направлена против безопасности РФ». Парламентарии считают необходимым ограничить доступ к подобным книгам.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, который дает возможность проверять заграничные паспорта российских граждан, допущенных к государственной тайне. Проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России» в мае этого года.