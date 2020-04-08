Найден секретный остров-дача Медведева для рыбалки на Волге

https://static.news.ru/photo/06c49cba-7978-11ea-b365-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Проект»

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев обзавёлся секретным островом на Волге. Скрытая от любопытных глаз резиденция находится в 70 километрах от Астрахани, возле села Гандурино. По данным журналистов, здесь зампредседателя Совета безопасности отдыхает со своей семьёй и приезжает рыбачить.

Площадь острова-дачи, как окрестили его в расследовании «Проекта», составляет 27 гектаров. Раньше здесь располагалась турбаза «Лотос», но сейчас территория закрыта для обычных граждан. По некоторым сведениям, она принадлежит офшору, связанному с миллиардером Алишером Усмановым. ​

Выяснилось, что куратором стройки был одноклассник Дмитрия Медведева, президент Федерации гребли России Евгений Архипов, а документы лично подписывала супруга Медведева Светлана.

Резиденция с бассейном, ресторанным комплексом и вертолётной площадкой могла стоить 2 млрд рублей. По словам работавшего на строительстве дачи Константина Петрусенко, всё на этом острове делалось под невысокий рост Медведева.

Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: «Ну кто в таком умывальнике умываться-то будет? Ну какие 650 сантиметров?» — возмущается он.

Он также рассказал, что всё убранство в спальных корпусах было эксклюзивным. Строитель вспомнил о держателях туалетной бумаги за пять тысяч рублей и дизайнерских светильниках.

В последний раз Медведев посещал остров осенью 2019 года. Этот факт, как передаёт Znak, подтверждает информация об официальном визите экс-премьера в Астрахань 30 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что Фонд борьбы с коррупцией провёл расследование, которое выявило наличие нескольких квартир в Нью-Йорке у Удодова. По данным ФБК, бизнесмен в 2009 году приобрёл пять квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже.