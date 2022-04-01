Проект «Экопоколение.РЭО» объединит российских волонтёров

Проект «Экопоколение.РЭО» совместно со всероссийской общественной организацией волонтёров-экологов «Делай!» объединит российских волонтёров, сообщает «360». Он направлен на популяризацию экологического образа жизни и решение экологических проблем. Стартовал проект с экологического марафона заданий 1 апреля.

Через «Экопоколение.РЭО» ППК даёт возможность молодым людям при помощи конкурсов и различных проектов присоединиться к экологическому добровольчеству, повысить уровень своих знаний о реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. «Экопоколение.РЭО» — это шанс для молодых волонтеров принять участие во всероссийских молодежных экологических форумах в 2022 году, а также пройти стажировку в ППК РЭО, — рассказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

По итогам марафона по два представителя из 10 студенческих организаций смогут поучаствовать во всероссийском экологическом форуме «Экосистема. Устойчивое развитие». Пять организаций, которые работают вне учебных заведений, получат фирменную продукцию и полезные подарки.

Ранее сообщалось, что депутаты Чукотской окружной думы и местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) хотят прекратить деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF). По их мнению, он финансируется «недружественными странами» и «угрожает национальной безопасности России».