«Проехал мимо»: Путин назвал свою версию смерти митрополита Филиппа

Соратник Ивана Грозного Малюта Скуратов мог быть и не причастен к смерти митрополита Филиппа, а мог просто «проезжать мимо». Об этом в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

div>

Его слова были ответом на вопрос модератора сессии Сергея Брилёва, вспомнившего недавний разговор президента с губернатором Тверской области Игорем Руденей, в ходе которого президент заявил об альтернативной версии гибели митрополита Филиппа.

Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал, а если проезжал, то проехал мимо, — сказал Путин, не уточнив, на чём основана эта версия.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесённого в советские годы древнего Отроч монастыря, поскольку на том месте была церковь, в которой опричник Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа. В ответ на это президент заявил, что речь идёт только об одной из версий гибели патриарха, не уточнив, в чём заключаются другие.