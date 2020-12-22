Продюсер Разин решил выкупить устрашающий памятник Алёнке

https://static.news.ru/photo/614cfa6c-43e7-11eb-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: watermelonONK/twitter.com

Музыкальный продюсер Андрей Разин намерен купить памятник Алёнке, ранее установленный в Нововоронеже, и выбрать для него другое место.

Как пояснил Разин, пугающий памятник символизирует уходящий 2020 год и его необходимо сохранить как напоминание о тяжёлых для России и всего мира временах.

Я принял решение оплатить все расходы по покупке и транспортировке памятника Алёнке, который был демонтирован в Воронежской области, простояв всего несколько дней на площади, — написал Разин в Instagram.

Новое место для арт-объекта продюсер предложил выбрать своим подписчикам.

Памятник Алёнке был установлен к 250-летию села Новая Алёновка, на месте которого сейчас стоит город. По преданию, здесь 250 лет назад Алёнка искала землю для переселения и выбрала место на берегу ручья, где и было основано село. Однако арт-объект вызвал недовольство жителей и его было решено демонтировать.

Как писал NEWS.ru, лично заняться памятником ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту готов скульптор Зураб Церетели. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник автора монумента Петру Великому в Москве Сергей Шагулашвили.