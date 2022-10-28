Продюсер рассказал, как после побега «вскрылся гнойник крёстной феи» Собчак Продюсер Цыганов: побег Собчак в Литву показал ее истинное лицо

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Собчак

Бежавшая из России в Литву через Белоруссию журналистка Ксения Собчак всю жизнь казалась «крёстной феей», однако её побег сорвал с неё все маски и «вскрыл гнойник», показав её истинное лицо, сказал «Народным Новостям» продюсер Вадим Цыганов. Он напомнил, как Собчак обманула всех с израильским паспортом. По его словам, отсутствие идеологии порождает «собчачье время».

Вот, например, всю жизнь нам морочили голову с Ксенией Собчак. Она была как «крёстная фея». И вдруг она оказывается с израильским паспортом. Этот обман вскрывается. Слава богу, что этот гнойник вскрылся и он уходит, — сказал Цыганов.

По словам продюсера, это хорошо, что они все уезжают на свою историческую родину, поскольку «родина должна быть одна в душе и в сердце».

Цыганов выразил уверенность в том, что в России должна быть идеология, ведь ее отсутствие порождает «собчачье время». Правильные убеждения необходимы для выражения русской идеи, считает он. Как говорил русский писатель Федор Михайлович Достоевский, «русский без веры — дрянь», заключил продюсер.

28 октября политолог Сергей Маркелов рассказал, что у бежавшей из России в Литву журналистки Ксении Собчак сейчас есть два пути: либо идти по стопам актрисы Чулпан Хаматовой и доживать на последние сбережения, либо вести какой-нибудь проект, тем самым полностью отрезав себе возможность вернуться на родину. По его мнению, Собчак будет пытаться получить в Литве статус человека, близкого к президенту, и «и если гадить, то не в открытую».

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Такие действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.