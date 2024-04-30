Продюсер предположил, почему певица Hofmannita разбила телефон фанатки Продюсер Рудченко: певица Hofmannita еще не доросла до эпатажа

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Певица Hofmannita

Поступок певицы Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) мог быть вызван либо запрещенными веществами, либо попыткой следовать образу хулиганки, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, в любом случае не стоит действовать так грубо по отношению к фанатам и их имуществу.

Если она не была под воздействием каких-то сильнодействующих препаратов, то, возможно, она отыгрывает образ определенной хулиганки. Это, конечно, непозволительно, если касается личных вещей фанатов. Здесь, мне кажется, нельзя переходить грань, — пояснил он.

Рудченко добавил, что артист — это в первую очередь про творчество, а не про различные приемы пиара и использование определенных «фишек». Продюсер заключил, что произошедшее можно назвать непонятной историей.

Артист — это в первую очередь про творчество, а потом уже про пиар и «фишки». А когда отыгрываются голливудские истории, при этом артист необоснованно зазвездился, еще без фанатской базы, не раскрутился, <...> получается непонятная история на ровном месте, — подытожил он.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ей поступили жалобы на певицу Hofmannita из-за ее поведения на концерте. По словам поклонников артистки, она вела себя неадекватно и разбила несколько телефонов, а также поранила фанатов, когда прыгала в толпу.