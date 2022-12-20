Продюсер назвал возможную причину новых обвинений Вайнштейна Продюсер Рудченко: конкуренты могли повесить на Вайнштейна новые изнасилования «до кучи»

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Кинопродюсер Харви Вайнштейн (в центре)

Новые обвинения голливудского кинодеятеля Харви Вайнштейна в изнасилованиях, если предположить, что он их не совершал, могли повесить «до кучи» его конкуренты, поделился мнением в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Эксперт предположил, что с подсудимым продолжают расправляться недоброжелатели «ради бюджетов».

Это обычная история для публичных людей. Сначала тебя носят на руках, а потом в один миг сливают, травят из всех возможных источников. Любой, кто хочет стать популярным, должен понимать это. Здесь та же история. Возможно, все до кучи довешивают, может быть, на него, даже если он и не делал. Голливуд — это всегда борьба за сладкие места, хорошо прикормленные бюджетами. Сливают в один миг. Игра не про профессионализм, как это было в 60–70-е годы, когда более-менее честная игра была, когда премии получали благодаря таланту, а не ради денег, — отметил собеседник.

По его словам, если Вайнштейн действительно не совершал противозаконных действий, за его травлей может стоять любой из его продюсеров-конкурентов, даже снимавший с ним когда-то успешные фильмы.

Накануне Вайнштейна признали виновным еще в трех преступлениях сексуального характера. Такой вердикт вынесли присяжные в суде Лос-Анджелеса. Также Вайнштейна признали виновным в «принуждении к оральному совокуплению» и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины. В деле она фигурирует под вымышленным именем Джейн Доу.

После первого суда в Нью-Йорке Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.