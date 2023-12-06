Продюсер назвал претендентов на звание человека года вместо Тейлор Свифт Продюсер Бабичев: вместо Свифт Time следовало выбрать Джаггера или Бейонсе

Выбор американским журналом Time человеком года певицы Тейлор Свифт необъективен, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, более достойны быть помещенными на обложку журнала лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер или певица Бейонсе.

Для меня обложка журнала Time, если брать поп-музыку, это Майкл Джексон, The Beatles, Rolling Stones, которые в этом году выпустили альбом. Почему, например, не Мик Джаггер? Это все относительно, нужно смотреть, что будет с Тейлор Свифт через 5-10 лет. Но других найти сложно, хотя Бейонсе вошла в историю, у нее самый дорогой тур, и она американка. Почему не ее? Проамериканцам бы понравилось. Не объективно на мой взгляд, — сказал Бабичев.

Ранее сообщалось, что Свифт стала человеком года по версии Time, обойдя при этом по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-лист издания входили король Великобритании Карл III, участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда и генеральнный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление Путина в шорт-листе журнала Time не имеет значения. При этом Песков отметил, что роль Путина в мире является экстраординарной.