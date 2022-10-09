Продюсер «Ласкового мая» Разин подал иск о правах на песни группы

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Продюсер Андрей Разин

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин направил иск в кассационный суд о правах на песни коллектива, несмотря на обещания этого не делать после того, как сторона Юрия Шатунова выиграла апелляцию, сообщил РИА Новости директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Фронтмен музыкального коллектива Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни по причине обширного инфаркта.

Согласно информации сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, дело поступило 29 сентября 2022 года. Слушание назначено на 30 ноября.

Он (Андрей Разин. — NEWS.ru) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию, хотя говорил, что подавать не будет, — сказал Кудряшов.

В начале июня 2022 года Ставропольский краевой суд постановил, что все права на треки группы принадлежат Юрию Шатунову. После смерти певца, 23 июня, Разин обещал не оспаривать это решение.

Ранее журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на Разина из-за его слов о Шатунове. Телеведущий укорил продюсера, что тот испортил отношения с некогда хорошо относившимся к нему певцом. Речь идет о ряде громких заявлений Разина о Шатунове. Продюсер заявлял, что инфаркт у певца якобы случился на фоне употребления алкоголя вместе с транквилизаторами, а предынфарктное состояние у исполнителя было ещё более длительным, но его пичкали таблетками, чтобы он выходил на сцену.

Продюсер Андрей Тимофеев, который ранее работал с создателем студии «Ласковый май» Андреем Разиным, заявил, что его коллега не явился на похороны Шатунова из-за боязни негатива и хейта. По его мнению, Разин боится столкнуться с теми, кто считает его ответственным за смерть исполнителя.