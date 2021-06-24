Продюсер «Ласкового мая» предложил сажать противников вакцинации в тюрьму

Продюсер группы «Ласковый май», член общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии Андрей Разин в беседе с NEWS.ru высказался о третьей волне коронавируса и обязательной вакцинации. Он считает, что России сейчас нужен коллективный иммунитет, получить который можно только через массовую вакцинацию.

Нужен коллективный иммунитет, а люди слушают каких-то проходимцев, читают всякую чушь от псевдоврачей, которые никакого отношения именно к вирусам не имеют. Должны заниматься кишечником, а они вдруг вирусологами становятся, — сказал Разин.

Продюсер «Ласкового мая» назвал медиков, выступающих против вакцинации, псевдоврачами, которые не разбираются в вирусологии. И предложил сажать в тюрьму всех тех, кто призывает не ставить прививку от коронавируса и пугает россиян возможными негативными реакциями на укол.

Этих мошенников я вообще предложил бы как член общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии привлекать к уголовной ответственности. Их надо сажать в тюрьму! Парочку человек публично посадить, вот тогда они перестанут настраивать всех против вакцинации, — предложил продюсер.

Разин считает, что третья волна коронавируса будет намного хуже и намного сильнее, чем первая и вторая. Именно поэтому, по его мнению, первым делом нужно ограничивать концертную деятельность и прочие массовые мероприятия. Сам Разин запланировал тур в октябре-ноябре. Намечено 43 концерта, однако продюсер полагает, что они уже находятся на грани переноса. Продюсер убежден: власти всё делают правильно, и он полностью поддерживает все их жёсткие решения.

Власть действует жёстко, и это правильно. Нам нужно сейчас как можно скорее это остановить. Пока мы не привьём всё население, пока не получим вакцину, которая будет противостоять всем новым штаммам, никаких массовых мероприятий не будет. Со своей стороны могу сказать, что я привился, и вся группа «Ласковый май» тоже. У меня много антител — пять тысяч. Никаких побочек от прививки не было, — добавил Разин.

Ранее сообщалось, что Владимир Познер назвал некорректной речь актёра Егора Бероева против вакцинации. Журналист, комментируя его слова и действия, отметил, что «звезду Давида заставляли надевать, чтобы определить евреев, а потом их уничтожить».