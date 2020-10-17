Продюсер фильма «Водитель для Веры» скончался в Москве

https://static.news.ru/photo/2c9f6594-1065-11eb-b194-fa163e074e61_660.jpg Михаил Зильберман Фото: Wikimedia

Кинопродюсер Михаил Зильберман скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. При его участии были созданы фильмы «Янковский», «Водитель для Веры», «Папа» и другие.

Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надёжного товарища, — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов РФ.

Первое образование Зильбермана с кинематографией не связано. После окончания Московского института электронного машиностроения он поступил на курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году возглавил её творческое объединение «Контакт». В продюсерской фильмографии Зильбермана порядка 30 фильмов.

14 октября стало известно о смерти композитора и музыканта Дмитрия Данина (настоящая фамилия Магазаник). Он писал музыку к песням актёров Николая Караченцова, Павла Смеяна и Михаила Боярского, а также сотрудничал с другими звёздами СССР, писал NEWS.ru.