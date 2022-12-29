Продюсер Цыганов возмутился показом фильма с Сивацкой, критиковавшей Россию

Фото: sivatskayam/vk.com

Мила Сивацкая

В новогоднем эфире телеканала «Россия 1» покажут фильм «Последний богатырь», одну из главных ролей в котором исполнила украинская актриса Мила Сивацкая, после начала спецоперации выступавшая с резкой критикой в адрес россиян. Продюсер Вадим Цыганов заявил «Народным Новостям», что считает необходимым ограничить показ картин с актерами, критикующими Россию. Собеседник издания подчеркнул, что все происходящее в медиапространстве требует повышенного внимания, поскольку «люди находятся в тумане». Цыганов считает, что показ фильма с Сивацкой должен сопровождаться специальной сноской, чтобы зрители знали, кто перед ними и какие высказывания позволяла себе артистка.

Если начинать показывать этот фильм, то надо сделать какие-то сноски, провести разговор со зрителем. Надо провести среди людей беседы, объяснить им ситуацию. Люди не понимают, что происходит. Нам никакие богатыри не помогут, если у нас будут предатели. Богатыри наши нас не спасут, если вокруг будут такие люди, — высказался продюсер.

Сивацкая, рожденная в Киеве, в начале декабря объявила, что завершает карьеру киноактрисы. Широкую известность исполнительница роли Василисы в «Последнем богатыре» получила именно в России. После начала спецоперации Сивацкая нелестно высказывалась о России, предрекала «нищую жизнь» и «доллар по 300 рублей», писал Life.

В апреле «Известия» опубликовали список артистов, которым, как утверждало издание, запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Список включал 31 человека, среди которых была и Сивацкая. Официально российские власти не подтверждали достоверность этого списка.