Мясо и сахар в России заметно подорожали за год

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Средний чек на продукты в российской несетевой рознице за год в среднем вырос на 20%, говорят аналитики сервиса «Контур.Маркет» по итогам проведенного исследования. Они подчеркнули, что в денежном отношении показатель вырос до отметки в 600 рублей. Как передает РИА Новости, больше всего цены выросли на мясо (+15%), на сахар (+11%) и на помидоры (+20%).

В ходе работы аналитики изучили данные 30 тысяч торговых точек магазинов малой и средней продуктовой розницы по всей стране. Они сравнили актуальную информацию на январь 2023-го со сведениями за аналогичный прошлогодний период.

Как рассказали специалисты, количество чеков в категории продуктов питания снизилось на 4%. При этом оборот обозначенной категории вырос на 6%. Аналитики пришли к выводу, что россияне за прошедший год стали покупать меньше продуктов, но по более высокой стоимости.

Ряд алкогольных напитков также прибавил в цене. Наиболее заметный рост продемонстрировали сидр (+35%) и пиво (+5%).

Ранее стало известно, что потребление мяса в России в 2022 году достигло рекордного показателя — 79 кг на одного человека в год. Отмечалось, что особенно выросло потребление свинины — в среднем до 29,8 кг в расчете на одного человека. Это больше, чем россияне съедали ежегодно последние 30 лет.

Одной из главных причин роста популярности свинины у россиян является то, что прирост цен на нее в 2022 году был ниже, чем у остальных видов мяса, прежде всего птицы. Кроме того, повлияло увеличение господдержки малоимущим семьям и повышенная индексация зарплат бюджетникам.