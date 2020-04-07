Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и жука выдали в Карелии

https://static.news.ru/photo/d9ae48d4-791d-11ea-9f60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии. Также в пайке были пакет сахара и кусок маргарина.

Инцидент произошёл в городе Питкяранты. Кто-то из родителей опубликовал фото полученного пайка в соцсетях и подписал, что этот «набор» рассчитан на две недели. Фото аналогичных пайков оставили под постом и другие родители, только сосисок было кое-где четыре, так как паёк был рассчитан на двух детей, пишет Lenta.ru.

Пайками уже заинтересовался министр образования Карелии Роман Голубев, который на своей странице в соцсети опубликовал фото «правильного» пайка. В него должны входить консервы, крупа, мука, сахар, печенье, молоко и другие продукты.

Голубев сообщил, что администрация района начала разбирательство по скандальным пайкам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Волгограда опровергли сообщения местных СМИ о выдаче ученикам дубовской школы № 2 сухих пайков с гнилой картошкой. Один из учеников этой школы сообщил радиостанции, что пайки им вообще не выдавали, а пресс-секретарь администрации Волгограда Алексей Трункин заявил, что продуктовые наборы школьникам будут выдавать только на следующей неделе.