Продуктовый «блинный набор» на Масленицу вырос в цене за год на 3%

https://static.news.ru/photo/ffec42b0-5b65-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Kovalyov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Набор продуктов для приготовления блинов на Масленицу в 2021 году вырос в цене в среднем на 3%. Стопка блинов по ГОСТу в столице обойдётся на 3,1% дороже, чем в прошлом году, а для жителей Подмосковья цена выросла на 3,5%.

Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырёх человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной — 118 рублей, — цитирует ТАСС экспертов Главного управления Банка России по ЦФО.

Больше всего по цене в общем наборе ударил сахар. Из-за засухи и низкого урожая он серьёзно подорожал. На втором месте — мука. Цены на зерно выросли как в мире, так и внутри страны.

Молоко при этом практически не подорожало, тут ключевой фактор — высокая конкуренция.

Блины со сгущёнкой москвичам достанутся за 232 рубля стопка, а в Подмосковье такой набор будет стоить 225 рублей.

На втором по популярности месте — блины с мясом. Московская семья купит продуктовый набор для них за 289 рублей, а подмосковная — за 273 рубля.

Как ранее писал NEWS.ru, Масленица-2021 будет праздноваться с 8 по 14 марта, после чего начнётся самый строгий пост в году перед Пасхой. Проводы зимы — это один из древнейших славянских праздников, сжигают чучело зимы через две недели после начала календарной весны.