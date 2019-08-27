https://static.news.ru/photo/0dd1abf8-c8eb-11e9-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Продолжительность уроков в российских школах останется прежней в новом учебном году. Эти нормы утверждены санитарно-эпидемиологическими требованиями, рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ в ответ на появившуюся в Сети информацию о возможном изменении длительности занятий.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где нормативы в начале учебного года составляют не более 35 минут, — приводит сообщение РИА Новости .

Кроме того, представители министерства призвали СМИ проверять подобную информацию на официальных ресурсах.

Ранее News.ru сообщал, что питание учащихся в школах, как и учебники, должно быть бесплатным. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.