«Продолжат втюхивать»: финансист о запрете навязывать платные допуслуги Финансист Разуваев: продавцы продолжат навязывать платные допуслуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на принятие закона о запрете навязывания платных дополнительных услуг и товаров, продавцы продолжат этим заниматься, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, финансист Александр Разуваев. Тем не менее он считает, что закон может в какой-то мере облегчить жизнь россиянам, предложений подобных услуг может стать меньше.

Думаю, что будут обходить, но лучше с законом, чем без него. <...> Части россиян это облегчит жизнь, от них отстанут с подобными предложениями. Но втюхивать продолжат, — сказал Разуваев.

Он отметил, что закон поможет избавить россиян от навязывания таких допуслуг операторов связи, как приобретение интернет-тарифа или пакета ТВ-каналов. Также он огородит от практики времен СССР, когда покупателям настойчиво предлагали купить залежавшуюся вещь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату при заключении основной сделки. Согласно документу, за нарушение этой нормы предусмотрен штраф до четырех тысяч для должностных лиц и до 40 — для юридических лиц.

До этого в Центробанке отмечали, что в 2023 году возросло число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг при оформлении кредитов. В регуляторе уточнили, что в большинстве случаев эти жалобы связаны с договорами кредитования, которые были заключены в прошлом году и ранее.