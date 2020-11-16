Продлён приём заявок на Премию Рунета

https://static.news.ru/photo/9ba7def8-2816-11eb-8745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок подачи заявок в основные и специальные номинации на соискание самой престижной награды интернет-отрасли продлён до 20 ноября включительно. Это решение обусловлено большим количеством желающих. Уже более 1000 организаций и персон соревнуются за главную статуэтку Рунета — успейте и вы!

За последние дни на конкурс поступило более 300 заявок. Мы не ожидали такого большого количества и, честно говоря, не справились с задачей по их обработке, поэтому вынуждены чуть продлить сроки, тем самым дать шанс запрыгнуть всем желающим в уходящий поезд. Больше переносов дедлайна не будет, не упустите возможность войти в историю Рунета!, — комментирует Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК.

Напомним, что в этом году Премия Рунета будет вручена в основных номинациях:

Государство и Общество Культура, СМИ и Массовые коммуникации Образование и Кадры Экономика и Бизнес Здоровье и Отдых Технологии и Инновации

и Специальных номинациях 2020 года:

10-летие домена .РФ + «Универсальное принятие» Технологии vs Коронавирус Цифровой туризм Игровая индустрия и киберспорт Детский Рунет #Счастьеесть Укрепление цифрового иммунитета Рунета

Стоимость подачи заявки — 20 000 рублей за одну номинацию (за исключением некоторых бесплатных спецноминаций, подробности на сайте).

Подать заявку можно на официальном сайте Премии Рунета.

Приём заявок в народное голосование закрыт. Теперь ежедневно можно отдать свой голос за любимую персону или проект до 1 декабря включительно.

Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.