Продлён приём заявок на Премию Рунета

Срок подачи заявок в основные и специальные номинации на соискание самой престижной награды интернет-отрасли продлён до 20 ноября включительно. Это решение обусловлено большим количеством желающих. Уже более 1000 организаций и персон соревнуются за главную статуэтку Рунета — успейте и вы!
За последние дни на конкурс поступило более 300 заявок. Мы не ожидали такого большого количества и, честно говоря, не справились с задачей по их обработке, поэтому вынуждены чуть продлить сроки, тем самым дать шанс запрыгнуть всем желающим в уходящий поезд. Больше переносов дедлайна не будет, не упустите возможность войти в историю Рунета!, — комментирует Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК.
Напомним, что в этом году Премия Рунета будет вручена в основных номинациях:
-
Государство и Общество
-
Культура, СМИ и Массовые коммуникации
-
Образование и Кадры
-
Экономика и Бизнес
-
Здоровье и Отдых
-
Технологии и Инновации
и Специальных номинациях 2020 года:
-
10-летие домена .РФ + «Универсальное принятие»
-
Технологии vs Коронавирус
-
Цифровой туризм
-
Игровая индустрия и киберспорт
-
Детский Рунет
-
#Счастьеесть
-
Укрепление цифрового иммунитета Рунета
Стоимость подачи заявки — 20 000 рублей за одну номинацию (за исключением некоторых бесплатных спецноминаций, подробности на сайте).
Подать заявку можно на официальном
Приём заявок в народное голосование закрыт. Теперь ежедневно можно отдать свой голос за любимую персону или проект до 1 декабря включительно.