Продажу спиртного в новогодние каникулы предложено ограничить в России

https://static.news.ru/photo/70937560-f7d8-11ea-9ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строгие ограничения по продаже алкогольных напитков в длинные новогодние выходные предложено ввести с целью снизить число смертей и тяжёлых состояний, связанных с употреблением спиртного в этот период.

Соответствующее обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко направил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что смертность из-за алкогольного отравления в период новогодних каникул увеличивается практически в два раза, передаёт RT.

Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период, — говорится в обращении.

Как писал NEWS.ru ранее, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти планируют ужесточить контроль за розничным оборотом пивоваренной продукции. На неё хотят распространить систему ЕГАИС, которая уже применяется для других алкогольных напитков.